В Кемерове отменили концерт Димы Билана

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

В Кемерове отменили сольный концерт Димы Билана "Гладиатор", который должен был пройти в Ледовом дворце "Кузбасс" 23 июня. Об этом сообщили представители площадки в своих соцсетях.

"Билеты будут действительны на следующие актуальные даты концерта, о которых мы сообщим чуть позже", – добавили в уведомлении.

Как уточнили организаторы, концерт был отменен по независящим от них причинам. Исполнитель не прокомментировал, почему не состоится концерт.

Ближайшие шоу Билана запланированы в Санкт-Петербурге (25 мая) и Москве (29 июня). Музыкант также выступит в Саратове, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде.

Ранее солист группы "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник) заявил, что не вернется больше в Россию. Он назвал россиян "животными" и заявил, что "России для мира не существует". Бортник подчеркнул, что ни одного слова забирать назад не будет, однако позднее удалил часть своих сообщений.

В ответ Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить Егора Бортника и всю группу на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и возможного финансирования ВСУ. Их также попросили признать музыкантов иноагентами и лишить их заработка в стране.