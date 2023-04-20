Рэпер Jah Khalib прокомментировал отмену своих концертов в РФ

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Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) на своей странице в соцсети объяснился с аудиторией на фоне отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге после поддержки Украины.

"Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, – ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине", – написал в соцсетях музыкант.

Мамедов пояснил, что всегда прилетает в Россию с "добрыми намерениями", поскольку в стране проживает большинство его фанатов.

Об отмене концертов рэпера в Москве и Санкт-Петербурге стало известно накануне. В Москве мероприятие должно было состояться 23 апреля, в Санкт-Петербурге – 25 апреля.

За два дня до отмены мероприятий музыканта первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой запретить проведение его концертов. По ее словам, Мамедов посещал Киев, откуда выкладывал фотографии, как он перемещается из укрытия в укрытие, и поддерживал украинцев.

