В России предложили вести мониторинг заявлений публичных людей против спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России предложили проводить мониторинг заявлений публичных людей против спецоперации РФ на Украине. С такой инициативой выступил общественный и государственный деятель, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет RT.

Отмечается, что он уже направил соответствующее письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову.

Юрист уверен, что общество нуждается в справедливости. Выступающие против России должны нести ответственность за оскорбления в адрес государства и людей, которые смело сражаются и отстаивают его интересы, добавил он.

Как отметил Соловьев, реакция на высказывания возникает только после того, как они привлекли внимание общественности, и от граждан поступили жалобы. По его мнению, необходимо организовать самостоятельный мониторинг подобных заявлений, которым будет заниматься прокуратура. По его результатам могут готовиться:

поручения о проведении доследственных проверок и оперативно-разыскных мероприятий;

предложения о лишении граждан, допустивших оскорбительные антигосударственные выпады, почетных званий и наград;

заявления руководству министерства культуры о недопущении госфинансирования проектов, инициаторами или участниками которых являются такие личности.

"Уверен, что принятие указанных мер будет способствовать устранению пробелов в правовом регулировании данной проблемы, а также укреплению авторитета российской прокуратуры и оздоровлению российского общества в целом", – отмечается в письме.

Ранее актер Артур Смольянинов заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то был бы на стороне ВСУ. Также он признался, что ему наплевать, если от России останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что с такими актерами нужно немедленно аннулировать государственные контракты по всем фильмам.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его резонансных заявлений. Позднее министерство юстиции РФ внесло его в реестр иностранных агентов.

В Госдуме призвали завести уголовное дело против актера Смольянинова

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