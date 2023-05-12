"Это формальность": выступит ли в Москве оскорбивший россиян Лева Би-2

Солист группы "Би-2" Лева в своих соцсетях объявил, что больше не приедет в Россию. Также он негативно высказался в адрес россиян, назвав их "животными". На фоне таких заявлений Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ попросили проверить музыканта. Рассказываем подробности и разбираемся, состоится ли концерт группы в столице летом.



"Я не вернусь в Россию"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Фронтмен и сооснователь "Би-2" Лева (настоящее имя – Егор Бортник) в комментариях под одним из своих постов в соцсетях, отвечая на вопрос поклонников, ждать ли концертов группы на российских площадках, заявил: "Я не вернусь в Россию". Подписчики поинтересовались у музыканта, почему тогда группа продолжает продавать билеты на своем сайте на выступления в РФ. Бортник сообщил, что "это просто формальность".





По данным СМИ, Бортник, как и второй сооснователь "Би-2" Александр Уман, переехали жить в Израиль. В прошлом году вокруг деятельности группы разгорелся скандал из-за отмены концерта в Омске. Местные власти тогда сообщили, что музыкантам не понравился баннер в цветах российского триколора с надписью "За президента" на сцене. Отмечалось, что артисты не захотели выступать на его фоне и даже решили завесить черным полотном.

Сейчас участники "Би-2" находятся с гастрольным туром в США. При этом, судя по сайту группы, 10 июня у них должен состояться концерт в "Лужниках" в Москве. Однако при попытке купить билеты на мероприятие выскакивает сообщение об ошибке. Информация о концерте есть и на сайте "Лужников". Но в апреле этого года в пресс-службе площадки заявили, что выступления "Би-2" у них не запланировано. Официальных сообщений об отмене летнего концерта в Москве от группы или организаторов пока не было.



"Противно от таких людей"

В комментариях Бортника также развернулась политическая перепалка, когда одна из подписчиц поздравила музыканта с Днем Победы. Он ответил: "С Днем Победы союзнических войск во Второй мировой войне". Вместе с этим рокер заявил, что "России для мира уже не существует", а граждан страны назвал "животными".





Лева солист группы "Би-2" Вы превратились в животных с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между собой. <...> Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой.

Бортник подчеркнул, что ни одного слова забирать назад не будет, однако позднее удалил часть своих сообщений. Подписчики в комментариях возмутились высказываниями артиста: "А когда тема Украины кончится, сам же будешь извиняться перед Россией, чтобы тебя назад приняли. Просто противно от таких людей".

Другие же говорят о том, что "Би-2" в РФ только деньги зарабатывали, "а деньги, как говорится, не пахнут". Многие комментаторы попрощались с фронтменом когда-то любимой группы и отписались от него: "Гудбай! Теперь ваше место в клубах петь, а не собирать стадионы".

"Его нужно вычеркнуть из памяти"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

После заявлений солиста "Би-2" Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить Егора Бортника и всю группу в целом относительно дискредитации Вооруженных сил РФ и возможного финансирования ВСУ. Кроме того, инициаторы просят признать музыкантов иноагентами и лишить их заработка в стране.

"Несмотря на успехи музыкальной карьеры группы "Би-2", нам нужно задуматься о том, что эта группа не является патриотической и не поддерживает интересы России, а, наоборот, распространяет негативную информацию о нашей стране", – говорится в обращении, которое есть в распоряжении издания "Абзац".

Депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с информагентством Regnum заявила, что солиста "Би-2" необходимо просто забыть.





Елена Драпеко депутат Госдумы Что тут комментировать: его нужно вычеркнуть из памяти и из всех наших музыкальных программ, забыть, что он был. Не надо его упоминать и пропагандировать, нужно просто забыть, что был такой музыкант. Он сам собой засохнет.

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Бортника нужно лишить российского гражданства. "И не только его! Я думаю, что этого многие добились", – уточнил парламентарий.

Заявления артиста прокомментировал и депутат Госдумы Сергей Соловьев, сообщает News.ru. Он напомнил фронтмену группы, что "сломала хребет фашизму гитлеровской Германии Красная армия, многонациональный советский народ".

"Не будь его, вряд ли у Левы из "Би-2" была бы возможность жить и творить, скорее всего, был бы на каменоломнях", – подчеркнул Соловьев.

Парламентарий также назвал музыканта невежественным за то, что тот позволил себе резкие высказывания в отношении российского народа.

