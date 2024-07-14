14 июля, 15:49Происшествия
Мать обвинили в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми
Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"
Матери 9-летнего ребенка, тело которого обнаружили в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина в своей квартире в Мотовилихинском районе задушила сына, а затем оставила на его теле колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления мать поместила тело мальчика в чемодан и оставила у мусорных контейнеров.
Свою вину женщина не признала. Следствие собирается ходатайствовать о ее аресте.
Тело мальчика нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. Отмечалось, что на теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.
Блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колонии строгого режима из-за смерти ребенка