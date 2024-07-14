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14 июля, 15:49

Происшествия

Мать обвинили в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Пермскому краю"

Матери 9-летнего ребенка, тело которого обнаружили в чемодане в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 июля женщина в своей квартире в Мотовилихинском районе задушила сына, а затем оставила на его теле колото-резаные раны. Для сокрытия следов преступления мать поместила тело мальчика в чемодан и оставила у мусорных контейнеров.

Свою вину женщина не признала. Следствие собирается ходатайствовать о ее аресте.

Тело мальчика нашли на мусорной площадке возле одного из домов в Ленинском районе Перми. Отмечалось, что на теле погибшего были следы удушения и колото-резаные ранения. После этого местное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

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