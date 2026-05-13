Силуанов отметил важность сохранения госдолга РФ на безопасном уровне

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

России важно сохранить свой госдолг на безопасном уровне для устойчивости финансов государства, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

"Уровень госдолга России один из самых низких среди стран "Большой двадцатки" – около 17% ВВП", – сказал Силуанов.

Он напомнил, что долг является следствием дефицита бюджета страны, а дефицит – источник монетарного финансирования, в свою очередь избыточное монетарное финансирование ведет к высоким процентным ставкам в экономике и вытеснению процентными платежами важных для страны расходов бюджета.

"Этого нельзя допускать", – добавил он.

В это же время министр назвал сокращение дефицита бюджета непростым делом, но крайне важным. По мнению Силуанова, политика западных стран, продолжающих наращивать госдолг, недальновидная.

"Дефициты бюджетов остаются на высоком уровне – 5–7% ВВП и более. В крупнейшей экономике мира США расходы на обслуживание госдолга достигают 17% всех бюджетных трат", – сказал министр.

Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти, указывал ранее глава Минфина. Он подчеркнул, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца были одинаковыми. Таким образом, оба показателя должны практически уравновесить друг друга.

