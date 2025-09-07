Психотерапевт Римская дала советы, как избавиться от комплекса неполноценности

Психологи уверяют, что любовь к себе помогает обрести уверенность и счастье. В противном случае человек начинает сомневаться в собственных силах и не может достичь гармонии. Как научиться любить себя и избавиться от комплексов, читайте в материале Москвы 24.

Что такое комплекс неполноценности

Комплекс неполноценности – психологическое состояние, при котором человек постоянно испытывает неуверенность в себе, своих возможностях и силах. Такие люди считают, что не могут опираться на себя, поэтому постоянно ищут поддержку в окружающих, объяснила Москве 24 семейный психотерапевт Надежда Римская. Они могут очень долго и мучительно принимать решения, ведь полагаются не на себя, свои чувства и ценности, а берут в качестве ориентира другого человека, жаждут его одобрения. Из-за этого бывает сложно определить собственные нужды, кроме того, человек склонен игнорировать свои чувства в угоду другим.

Также люди с комплексом неполноценности регулярно испытывают тревогу и пытаются соответствовать собственным надуманным требованиям, отметила специалист.





Надежда Римская семейный психотерапевт Они, как правило, страдают еще и перфекционизмом и очень критичны к себе. Они сосредоточены в большей степени на своих недостатках, нежели на достоинствах, и внутренне постоянно продолжают себя "казнить" за свои несовершенства.

На фоне такого эмоционального состояния в человеке накапливается высокое внутреннее напряжение, которое может привести к тревожным расстройствам и даже к депрессивному состоянию.

"Как правило, такие люди начинают избегать общения и какого-либо социального взаимодействия. Потому что любой акт социального взаимодействия – это чрезмерная нагрузка для их психики", – объяснила эксперт.

Причины комплекса неполноценности

Римская назвала одним из главных источников проблемы детские травмы. "Внутренний критик" формируется именно в юном возрасте по подобию значимых людей. Это могут быть родители или школьные учителя, которые относились к ребенку с явным пренебрежением, чрезмерной критикой или постоянно указывали на недостатки.





Надежда Римская семейный психотерапевт Если в модели детско-родительских отношений не было теплых, любящих, кормящих, заботливых отношений и фон в семье был, как правило, не любящим, а где-то агрессивным, нездоровым и недоброжелательным, то человек вырастает с чувством, что он недостаточно хорош для этого мира. Кроме того, он может думать, что окружающий мир небезопасен, и относится к нему враждебно.

Также на формирование комплекса влияет социальная и культурная среда, в которой ярко выражены эталоны. По словам эксперта, у людей есть пример, каким должен быть успешный человек. Сравнение собственных возможностей с жизнью окружающих и желание им подражать становятся источником внутренней неполноценности.

⁠Раздутое чувство вины также может привести к тому, что человек будет постоянно обвинять себя в неудачах и выискивать свои промахи, подчеркнула специалист.

Как полюбить себя

Любовь к себе является основой для эмоционального и психологического благополучия, влияет на качество отношений с людьми, увлеченность и жажду к жизни и творчеству, на продуктивность в работе, способность радоваться и даже на физическое здоровье, объяснила психотерапевт.

Чтобы воспитать в себе это чувство, Римская посоветовала регулярно благодарить себя и окружающих.

"Практика благодарности к себе, к людям, к миру, ко всему тому, что у человека уже есть, помогает сместить фокус внимания и начинает приумножать позитивное отношение к себе и к миру", – уточнила специалист.

Также важна постоянная забота о себе. Необходимо уделять внимание собственному физическому состоянию и режиму дня. Нужно делать для себя то, что хотелось бы делать для любимого человека или ребенка, пояснила эксперт.

Кроме того, необходимо ставить реальные цели. Их можно разбивать на небольшие задачи, ежедневное выполнение которых будет поддерживать ощущение продуктивности.

Помимо этого, психолог порекомендовала прекратить общение с токсичными людьми. Важно прислушаться к себе и понять, в каком месте и окружении возникает ощущение дискомфорта. Нужно стремиться к тому, чтобы рядом были любящие и доброжелательные люди.

При этом Римская предупредила, что необходимо взращивать любовь к себе, но не путать ее с эгоизмом. Во втором случае это лишь желание возвыситься над другими и самоутвердиться. При этом эгоисты считают, что мир вокруг небезопасен, а истинная любовь к себе дарит уверенность в том, что среда вокруг безопасна и ей можно доверять, отметила специалист.