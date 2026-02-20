"Московский патруль": эксперты призвали ужесточить контроль за ветклиниками

В Москве участились случаи гибели домашних питомцев по вине недобросовестных ветеринаров. Например, йоркширский терьер в Солнечногорске погиб из-за того, что врачи не обнаружили у него в желудке инородное тело.

Эксперты считают, что проблема кроется в недостаточном контроле за ветеринарной сферой и низкой квалификации многих специалистов. Общественники предлагают ввести обязательное ежегодное тестирование врачей и ужесточить наказание за врачебные ошибки, вплоть до уголовной ответственности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

