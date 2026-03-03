Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 07:45

Город

В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи

В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи

В Московском зоопарке орангутаны устроили игру в прятки в своем вольере

Хронические заболевания домашних животных могут обостриться весной

В Москве можно посетить выставку "101 Попугай"

Львов, медведей и леопарда изъяли у жителя ТиНАО

В ТиНАО местный житель содержал медведей, львов и леопарда

В Москве во второй раз проходит фестиваль "Зоофест"

Фестиваль "Зоофест Эко" во второй раз проходит в Москве

Фотоловушка запечатлела "пение" дальневосточного леопарда из Приморского края

Новости регионов: сноубордисты чудом спаслись от погони медведицы в Красной Поляне

В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи. Как рассказали биологи, в столице официально отмечено три вида – уж обыкновенный, медянка и гадюка. Чаще всего можно встретить обыкновенного ужа.

Обычно змеи начинают просыпаться, когда температура воздуха держится от плюс 10 и выше. Однако бывают исключения. Змеи могут проснуться раньше срока на тех участках земли, которые сильно прогрелись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепогодагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика