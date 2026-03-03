В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи. Как рассказали биологи, в столице официально отмечено три вида – уж обыкновенный, медянка и гадюка. Чаще всего можно встретить обыкновенного ужа.

Обычно змеи начинают просыпаться, когда температура воздуха держится от плюс 10 и выше. Однако бывают исключения. Змеи могут проснуться раньше срока на тех участках земли, которые сильно прогрелись.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.