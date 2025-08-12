Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

В Башкирии удар молнии во время грозы убил табун лошадей, которые паслись возле линий электропередачи. Об этом сообщило МЧС республики в телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Первое Туркменево Баймакского района. Всего погибли 7 емь лошадей, которые принадлежали одному из жителей села.

Ранее три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще трое пострадали. Молния ударила в людей в селе Бунырево Алексинского района.

До этого 36-летний москвич умер в Новгородской области от удара молнии. По информации следствия, мужчина приехал в регион со своей девушкой с целью туризма. Он готовил еду на костре в тот момент, когда его поразил электрический разряд.