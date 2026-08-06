Новости мира: взрыв и крупный пожар произошли в жилом доме в Нью-Йорке

Взрыв и крупный пожар произошли в жилом доме в Нью-Йорке. Один человек погиб, 14 пострадали, в том числе сотрудники экстренных служб. Когда первые пожарные прибыли на место, второй этаж уже был охвачен сильным пламенем, а из-за выбитых окон и дверей огонь быстро распространялся. В итоге пожар охватило три этажа здания – на одном из них произошло обрушение. Причины трагедии выясняют.

Тысячи гортензий расцвели в китайской провинции Гуйчжоу. Склоны холмов покрылись голубыми, розовыми, фиолетовыми и белыми оттенками. Посетители могут любоваться панорамными видами и устраивать фотосессии на фоне живописных пейзажей.

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