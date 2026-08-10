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10 августа, 12:00

Политика

Новости мира: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Украине

Новости мира: США опасаются утечки технологий Patriot при передаче лицензии Украине

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США опасаются утечки технологий ракет-перехватчиков Patriot на черный рынок в случае передачи Украине лицензии на их производство, пишет The Telegraph. По данным издания, подобные случаи уже происходили ранее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял окончательного решения по вопросу передачи Украине лицензии и ожидает от Киева соответствующих гарантий.

Тысячи жителей Сеуты вышли на акцию протеста против миграционной политики властей Испании. По мнению участников митинга, страна не справляется с потоком беженцев и не принимает достаточных мер для решения проблемы.

В Андалусии испанские спасатели эвакуировали более 500 человек из-за лесных пожаров. Возгорание началось недалеко от населенного пункта Ньебла. Для борьбы с огнем в регионе перекрыли несколько дорог.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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