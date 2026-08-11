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11 августа, 22:45

Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели мотоблогера Татьяны Броновицкой

Следователи выясняют обстоятельства гибели мотоблогера Татьяны Броновицкой

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Следователи выясняют обстоятельства гибели блогера-мотоциклиста Татьяны Броновицкой. Ее сбил самосвал. Авария произошла утром 11 августа на внешней стороне ТТК в районе Рижской эстакады при съезде на проспект Мира.

Блогер двигалась на мотоцикле, попала в слепую зону грузовика и оказалась под колесами. От полученных травм она скончалась на месте.

Броновицкая была опытным байкером, вела собственный блог и подробно рассказывала о своем увлечении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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