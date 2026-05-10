10 мая, 09:19

Реальные сроки за нападение на контролеров получили 15 безбилетников в Москве за 3 года

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В Москве за последние три года 15 безбилетников были приговорены к реальным срокам за нападения на контролеров. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, злоумышленникам назначали до 3,5 лет лишения свободы. Он отметил, что столичный главк Следственного комитета РФ проводит проверку каждого случая нападения и принимает решение о возбуждении уголовных дел.

Ликсутов добавил, что за последние три года в городском транспорте было обнаружено 140 нарушителей закона, которые вели себя агрессивно по отношению к контролерам. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Закон об увеличении штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте Мосгордума приняла в декабре 2025 года. Ранее санкции за аналогичное правонарушение составляли 2 тысячи рублей, а теперь – 5 тысяч рублей.

Кроме того, был установлен штраф в размере 1 тысячи рублей за неоплату провоза ручной клади, размеры или количество которой превышают установленные нормы для бесплатного провоза.

Число безбилетников в Москве сократилось на 18% с начала года

