Почти 3 километра новых дорог построят на границе районов Марьина Роща и Бутырского на северо-востоке Москвы. После завершения строительства у автомобилистов и пассажиров общественного транспорта появятся альтернативные маршруты.

Новые дороги соединят территории застройки в единую транспортную сеть. Как отметил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Золотов, строительство даже небольших участков дорог протяженностью 2–3 километра позволяет изменить транспортную логистику и сократить перепробег автомобилей.

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