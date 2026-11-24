В Москве завершился сезон аренды электросамокатов и велосипедов. Сервисы приостановили работу из соображений безопасности в связи с предстоящим снегопадом.

Операторы перевозят технику в центры технического обслуживания, где ее подготовят к следующему сезону.

В Дептрансе отметили, что в этом году сервис стал популярнее. Чаще всего москвичи арендовали самокаты, чтобы добраться до остановок общественного транспорта, станций метро, дома, университета или офиса.

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