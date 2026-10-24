Сергей Собянин: завершилось строительство путепровода над Южной рокадой

В Москве завершили строительство путепровода над Южной рокадой. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Теперь открыт выезд на магистраль в сторону МСД. Это упростило проезд к станции метро "Каширская" и улучшило транспортную ситуацию в трех районах города.

В рамках проекта построили и реконструировали 6 километров дорог. Обновленный Каширский проезд также продлили до станции метро "Варшавская". В перспективе планируется соединить участки проезда в новый маршрут длиной более 3-х километров – от Старокаширского шоссе до Кавказского бульвара.

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