13 ноября, 19:00Транспорт
Москвичи совершили более 60 миллионов поездок на электросамокатах за сезон
Более 60 миллионов поездок и 100 миллионов километров проехали пользователи одного из столичных сервисов кикшеринга за сезон. Прокатными электросамокатами пользуется каждый второй москвич.
Для подтверждения совершеннолетия один из сервисов впервые ввел проверку с помощью селфи. Если система не может подтвердить возраст, пользователю предлагают отправить фотографию паспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.