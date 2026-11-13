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Новости

13 ноября, 19:00

Транспорт

Москвичи совершили более 60 миллионов поездок на электросамокатах за сезон

Москвичи совершили более 60 миллионов поездок на электросамокатах за сезон

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Более 60 миллионов поездок и 100 миллионов километров проехали пользователи одного из столичных сервисов кикшеринга за сезон. Прокатными электросамокатами пользуется каждый второй москвич.

Для подтверждения совершеннолетия один из сервисов впервые ввел проверку с помощью селфи. Если система не может подтвердить возраст, пользователю предлагают отправить фотографию паспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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