Первый полностью беспилотный трамвайный маршрут запустят в Москве до конца года

Первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут запустят в Москве до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов. Беспилотными станут все шесть трамваев маршрута № 10 "Улица Кулакова – Метро "Щукинская".

Для запуска создали высокоточную карту маршрута с деталями движения. На улицах и в самих трамваях установили специальные датчики, которые позволят транспорту сканировать и анализировать окружающее пространство.

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