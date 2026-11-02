02 ноября, 13:30Транспорт
"Деньги 24": стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой
Стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой и зависит от места, где автомобилисты меняют резину. Водители, у которых нет собственного гаража и второго комплекта колес на дисках, обращаются за услугами в специализированные пункты.
При этом самостоятельная замена шин требует подходящих условий и оборудования. ЦОДД призвал автомобилистов не откладывать сезонную замену резины до первого снегопада.
Подробнее – в программе "Деньги 24".