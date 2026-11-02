Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 13:30

Транспорт

"Деньги 24": стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой

"Деньги 24": стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой

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Стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой и зависит от места, где автомобилисты меняют резину. Водители, у которых нет собственного гаража и второго комплекта колес на дисках, обращаются за услугами в специализированные пункты.

При этом самостоятельная замена шин требует подходящих условий и оборудования. ЦОДД призвал автомобилистов не откладывать сезонную замену резины до первого снегопада.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
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