"Деньги 24": стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой

Стоимость шиномонтажа в Москве остается высокой и зависит от места, где автомобилисты меняют резину. Водители, у которых нет собственного гаража и второго комплекта колес на дисках, обращаются за услугами в специализированные пункты.

При этом самостоятельная замена шин требует подходящих условий и оборудования. ЦОДД призвал автомобилистов не откладывать сезонную замену резины до первого снегопада.

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