"Новости дня": схему проезда изменили на улице Барклая в районе Дорогомилово

В районе Дорогомилово изменили схему проезда автомобилей на улице Барклая перед Кутузовским проспектом. Обновления провели без масштабных строительных работ. Демонтировали разделительный островок и обустроили третью полосу.

Раньше для движения прямо и налево была одна общая полоса, из-за чего в утренние часы движение замедлялось. Теперь для каждого направления предусмотрена отдельная полоса. Пропускная способность участка выросла.

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