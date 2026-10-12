12 октября, 05:15Транспорт
"Новости дня": схему проезда изменили на улице Барклая в районе Дорогомилово
В районе Дорогомилово изменили схему проезда автомобилей на улице Барклая перед Кутузовским проспектом. Обновления провели без масштабных строительных работ. Демонтировали разделительный островок и обустроили третью полосу.
Раньше для движения прямо и налево была одна общая полоса, из-за чего в утренние часы движение замедлялось. Теперь для каждого направления предусмотрена отдельная полоса. Пропускная способность участка выросла.
Подробнее – в программе "Новости дня".