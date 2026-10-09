09 октября, 06:35Транспорт
"Новости дня": в Молжаниновском районе электробусы и автобусы будут ходить быстрее
В Молжаниновском районе электробусы и автобусы будут ходить быстрее. На Ленинградском шоссе построят конечную станцию наземного транспорта. В итоге маршрут будет начинаться в этом же районе, и автобусам и электробусам не придется тратить время, чтобы доехать до начальной точки или вернуться в парк.
Для транспорта сделают разворотную площадку. В самом здании водители и контролеры смогут отдохнуть.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.