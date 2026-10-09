"Новости дня": в Молжаниновском районе электробусы и автобусы будут ходить быстрее

В Молжаниновском районе электробусы и автобусы будут ходить быстрее. На Ленинградском шоссе построят конечную станцию наземного транспорта. В итоге маршрут будет начинаться в этом же районе, и автобусам и электробусам не придется тратить время, чтобы доехать до начальной точки или вернуться в парк.

Для транспорта сделают разворотную площадку. В самом здании водители и контролеры смогут отдохнуть.

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