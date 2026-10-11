"Новости дня": четыре новых участка выделенных полос открыли в Москве

В западном, восточном и Зеленоградском округах Москвы заработали четыре новых участка выделенных полос. Они появились на Минской улице в районе Филевский Парк, на проспекте Буденного и Проектируемом проезде № 64 в районе Соколиная Гора, а также на улице Радио в районе Крюково.

По этим участкам проходят 18 маршрутов автобусов и электробусов. Благодаря новым выделенным полосам общественный транспорт сможет быстрее преодолевать расстояния.

Подробнее – в программе "Новости дня".