"Деньги 24": страховые компании начнут по-новому рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО

С 19 сентября начинают действовать обновленные ценовые справочники для расчета восстановительного ремонта. Официальная цель – устранить перекос между реальными рыночными ценами на запчасти и заниженными суммами выплат.

В частности, из реестра исключаются любые неоригинальные детали, которые дешевле оригинала на 70% и более. Раньше планка отсечения стояла на 80%, что позволяло отправлять машины на ремонт с самыми дешевыми компонентами.

Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.