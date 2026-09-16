16 сентября, 14:30Экономика
"Деньги 24": страховые компании начнут по-новому рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО
С 19 сентября начинают действовать обновленные ценовые справочники для расчета восстановительного ремонта. Официальная цель – устранить перекос между реальными рыночными ценами на запчасти и заниженными суммами выплат.
В частности, из реестра исключаются любые неоригинальные детали, которые дешевле оригинала на 70% и более. Раньше планка отсечения стояла на 80%, что позволяло отправлять машины на ремонт с самыми дешевыми компонентами.
Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.