Открытие нового участка Московского скоростного диаметра улучшит транспортную доступность семи районов столицы. Реконструкция Каспийской улицы, которая станет частью трассы, выполнена более чем на 60%.

Завершить работы планируют до конца года. После запуска движения время в пути сократится минимум на семь минут, а соседние Кантемировская, Севанская и Бакинская улицы разгрузятся на 10%.

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