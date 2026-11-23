23 ноября, 18:45Транспорт
Новый участок МСД улучшит транспортную доступность семи районов Москвы
Открытие нового участка Московского скоростного диаметра улучшит транспортную доступность семи районов столицы. Реконструкция Каспийской улицы, которая станет частью трассы, выполнена более чем на 60%.
Завершить работы планируют до конца года. После запуска движения время в пути сократится минимум на семь минут, а соседние Кантемировская, Севанская и Бакинская улицы разгрузятся на 10%.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.