На некоторых улицах Москвы парковка подешевеет. Тарифы снизят в районах Южное Тушино, Филевский парк, Кунцево, Коптево, Крылатское и Аэропорт. Там остается много свободных мест.

Там, где занято большинство мест, тарифы скорректируют. Кроме того, на нескольких улицах в ряде округов Москвы можно будет получить резидентное разрешение на парковку. Жители смогут оформить его на портале mos.ru и пользоваться льготными условиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.