15 ноября, 14:45Транспорт
Путепровод связал Новомосковский и Западный округа Москвы
Путепровод связал Новомосковский и Западный административные округа Москвы, пересекая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Длина конструкции составила более 120 метров.
Путепровод входит в проект строительства многоуровневой развязки, которую планируют открыть в 2027 году. Всего в рамках проекта построят более двух километров новых дорог, а также реконструируют часть Новоорловской улицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.