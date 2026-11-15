Путепровод связал Новомосковский и Западный округа Москвы

Путепровод связал Новомосковский и Западный административные округа Москвы, пересекая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Длина конструкции составила более 120 метров.

Путепровод входит в проект строительства многоуровневой развязки, которую планируют открыть в 2027 году. Всего в рамках проекта построят более двух километров новых дорог, а также реконструируют часть Новоорловской улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.