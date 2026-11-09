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09 ноября, 12:15

Транспорт

Транспортная доступность улучшилась на юге Москвы

Транспортная доступность улучшилась на юге Москвы

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Транспортная доступность улучшилась на юге Москвы после соединения Каширского шоссе и Елецкой улицы. Это позволило снизить нагрузку на соседние улицы и улучшить транспортное обслуживание прилегающих жилых кварталов.

Всего с начала года в столице построили более 60 километров дорог. Среди крупных проектов также открытие движения по участку Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой, который стал дублером Калужского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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