Транспортная доступность улучшилась на юге Москвы после соединения Каширского шоссе и Елецкой улицы. Это позволило снизить нагрузку на соседние улицы и улучшить транспортное обслуживание прилегающих жилых кварталов.

Всего с начала года в столице построили более 60 километров дорог. Среди крупных проектов также открытие движения по участку Коммунарского шоссе с путепроводом над улицей Александры Монаховой, который стал дублером Калужского шоссе.

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