Завершен монтаж пролетов путепровода над трассой "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе"

В Москве завершился монтаж несущей части нового путепровода над трассой "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Сооружение длиной 260 метров и четыре полосы движения свяжут районы Южное Бутово и Коммунарка.

По словам руководителя производственно-технического отдела строительных объектов компании Артура Тасиевича, все опоры, балки и плиты уже встали на место. Сейчас ведутся работы по обустройству пролетного строения, ввод объекта планируется на следующий год. Дорога соединит жилые кварталы и общественно-деловую застройку.

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