07 октября, 18:30Транспорт
Москва выделила 450 млн рублей на обновление автопарков такси и каршеринга
Москва выделила 450 миллионов рублей на обновление автопарков такси и каршеринга. Субсидии частично компенсируют операторам расходы на покупку автомобилей. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Программа поддержки такси действует с 2012 года, а каршеринга – с 2018 года. За это время таксомоторные компании приобрели более 94 тысяч автомобилей, а операторы каршеринга – около 66,5 тысячи машин.
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