"Новости дня": схему движения изменили в районе Северное Тушино

В районе Северное Тушино на участке между Проектируемым проездом № 60–69 и улицей Героев Панфиловцев изменили схему движения. Теперь движение одностороннее, ехать можно только в южном направлении. Раньше участок был двусторонним.

Ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова сообщила, что водителям было сложно разъезжаться из-за недостаточной ширины дороги и припаркованных машин. Теперь проезд стал свободнее.

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