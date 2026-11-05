05 ноября, 15:00Транспорт
"Новости дня": схему движения изменили в районе Северное Тушино
В районе Северное Тушино на участке между Проектируемым проездом № 60–69 и улицей Героев Панфиловцев изменили схему движения. Теперь движение одностороннее, ехать можно только в южном направлении. Раньше участок был двусторонним.
Ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова сообщила, что водителям было сложно разъезжаться из-за недостаточной ширины дороги и припаркованных машин. Теперь проезд стал свободнее.
Подробнее – в программе "Новости дня".