Фестиваль "Московская миля – 2026" собрал рекордное количество участников

Ревущие моторы, жженая резина и запредельные скорости: на территории многофункционального комплекса экстремальных видов спорта в Раменском районе прошел первый день фестиваля суперкаров "Московская миля – 2026".

В этом году мероприятие установило рекорд по числу участников: более 70 пилотов вышли на старт, чтобы сразиться за победу в гонках на дистанции 603 метра. На трассе сошлись самые мощные машины со всей России – у многих из них под капотом было более 1 000 лошадиных сил.

Кроме этого, фестиваль объединил выставку редких автомобилей и масштабную развлекательную программу.

В атмосферу фестиваля скорости окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.



