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25 июля, 22:20

События

Фестиваль "Московская миля – 2026" собрал рекордное количество участников

Фестиваль "Московская миля – 2026" собрал рекордное количество участников

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Ревущие моторы, жженая резина и запредельные скорости: на территории многофункционального комплекса экстремальных видов спорта в Раменском районе прошел первый день фестиваля суперкаров "Московская миля – 2026".

В этом году мероприятие установило рекорд по числу участников: более 70 пилотов вышли на старт, чтобы сразиться за победу в гонках на дистанции 603 метра. На трассе сошлись самые мощные машины со всей России – у многих из них под капотом было более 1 000 лошадиных сил.

Кроме этого, фестиваль объединил выставку редких автомобилей и масштабную развлекательную программу.

В атмосферу фестиваля скорости окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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