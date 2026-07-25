25 июля, 22:20События
Фестиваль "Московская миля – 2026" собрал рекордное количество участников
Ревущие моторы, жженая резина и запредельные скорости: на территории многофункционального комплекса экстремальных видов спорта в Раменском районе прошел первый день фестиваля суперкаров "Московская миля – 2026".
В этом году мероприятие установило рекорд по числу участников: более 70 пилотов вышли на старт, чтобы сразиться за победу в гонках на дистанции 603 метра. На трассе сошлись самые мощные машины со всей России – у многих из них под капотом было более 1 000 лошадиных сил.
Кроме этого, фестиваль объединил выставку редких автомобилей и масштабную развлекательную программу.
В атмосферу фестиваля скорости окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.
Читайте также
- Гоночный фестиваль Race Club Fest прошел на автодроме "Мячково"
- Столичные школьники и студенты смогут принять участие в турнирах по картингу