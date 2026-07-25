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25 июля, 20:10

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Гоночный фестиваль Race Club Fest прошел на автодроме "Мячково"

Гоночный фестиваль Race Club Fest прошел на автодроме "Мячково"

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Стиль и скорость: на автодроме ADM Raceway "Мячково" прошел гоночный фестиваль Race Club Fest. Он объединил на одной площадке как профессиональных пилотов, так и поклонников автомобильной культуры.

Для фанатов автоспорта подготовили насыщенную программу. На трассе состоялись заезды формата Time Attack, где пилоты боролись за лучшее время круга. Параллельно с ними проходили соревнования по мокрому дрифту. Кроме того, зрителей ждала гонка с участием известных блогеров.

В паддоке открылась выставка спортивных и тюнингованных машин, подготовленных для участия в гонках. Экспонаты боролись за попадание в десятку самых стильных проектов фестиваля. Автомобили оценивались в четырех номинациях: "Тюнинг", "Трек Реди", "Автоспорт" и "Эксклюзив".

Чем привлекателен автоспорт? Как правильно смотреть гонки с трибун? Сколько тратят автовладельцы на то, чтобы превратить свою серийную машину в гоночную? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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