08 ноября, 13:15Транспорт
Выделенные полосы помогут сократить время в пути в Москве в 3–4 раза
Новые выделенные полосы в Москве помогут сократить время в пути на отдельных участках в 3–4 раза. Их обустроят сразу на 5 улицах города.
Выделенные полосы организовали за счет переразметки и благоустройства дорог. При этом количество полос для движения личного транспорта не изменится.
По данным столичного Дептранса, появление выделенок также позволит снизить риск ДТП в среднем на 25%. Протяженность таких полос в Москве уже превысила 520 километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.