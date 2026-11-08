Выделенные полосы помогут сократить время в пути в Москве в 3–4 раза

Новые выделенные полосы в Москве помогут сократить время в пути на отдельных участках в 3–4 раза. Их обустроят сразу на 5 улицах города.

Выделенные полосы организовали за счет переразметки и благоустройства дорог. При этом количество полос для движения личного транспорта не изменится.

По данным столичного Дептранса, появление выделенок также позволит снизить риск ДТП в среднем на 25%. Протяженность таких полос в Москве уже превысила 520 километров.

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