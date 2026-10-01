Число ДТП с участием электросамокатов выросло почти на 40% в России

Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 40%. По данным Госавтоинспекции, произошло около 3,5 тысячи таких аварий, почти 2,5 тысячи из них случились из-за нарушений правил передвижения на электросамокатах. В результате погиб 51 человек.

На этом фоне Следственный комитет предложил ужесточить правила для пользователей СИМ. Ведомство предлагает запретить использование электросамокатов детьми младше 16 лет, полностью ограничить движение по тротуарам и пешеходным зонам, а также ввести специальное право на управление такими средствами передвижения.

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