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20 октября, 18:30

Транспорт

Новости Москвы: на участке улицы Тюфелева Роща ввели двустороннее движение

Новости Москвы: на участке улицы Тюфелева Роща ввели двустороннее движение

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В Даниловском районе на участке улицы Тюфелева Роща ввели двустороннее движение. Это сократило путь до проспекта Лихачева более чем в 7 раз. На смежном отрезке до дублера Автозаводской улицы сохраняется односторонний режим движения. Водителей просят быть внимательными и строить маршрут заранее.

В метро запустили тематический поезд, посвященный предстоящему 90-летию всемирно известного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Пассажиры смогут узнать историю легендарного коллектива с момента его основания и до наших дней. Состав будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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