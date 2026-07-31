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31 июля, 16:05

Общество

Уникальный Rolls-Royce Ленина впервые за 35 лет покинул музейный гараж

Фото: mgorki.ru

Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost на полугусеничном ходу из коллекции музея-заповедника "Горки Ленинские" впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж. Об этом сообщает ТАСС.

Машину перевезли на временное хранение из-за предстоящего капитального ремонта здания. Как рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд, автомобиль не может передвигаться своим ходом, поэтому для его перемещения разработали специальный проект.

В операции по перевозке уникального авто участвовали 15 специалистов и три единицы техники: два вилочных погрузчика и манипулятор. Сначала машину установили на специально изготовленную платформу, затем подняли на манипулятор и доставили к месту временного хранения.

В музее уточнили, что после завершения ремонта, к концу 2026 года, автомобиль вернут в гараж. В здании обновят не только инженерные системы, но и музейную экспозицию.

Rolls-Royce Silver Ghost приобрели для Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании "АРКОС". В 1928 году машину оснастили полугусеничным движителем конструкции французского инженера Адольфа Кегресса. Сегодня это единственный сохранившийся в мире Rolls-Royce Silver Ghost с такой конструкцией.

Ранее стало известно, что в коллекции Музея транспорта Москвы представлены два уникальных автомобиля – КИМ-10-50 и КИМ-10-51, которые являются предшественниками первого "Москвича". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. В целом в Музее транспорта Москвы хранится более 300 транспортных средств, благодаря которым можно проследить ключевые этапы истории отечественного автомобилестроения.

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