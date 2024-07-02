РИА Новости: специалисты РФ изучили взрыватель американской ракеты ATACMS

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Российские специалисты полностью изучили сложный и многокомпонентный взрыватель американской ракеты ATACMS, передает РИА Новости со ссылкой на одного из экспертов по работе с вооружением.

По его словам, изначально его разработали для противокорабельной ракеты, однако позже он был установлен на ATACMS. Также после обезвреживания взрывателя специалисты обнаружили на нем промежуточный детонатор и передали взрывчатые вещества на экспертизу.

Кроме того, внутри взрывателя эксперты нашли сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач и дальности за счет подвижного маятника, уточнил эксперт.

"Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. <...> Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система дублированная", – пояснил эксперт.

Собеседник агентства добавил, что в систему также входили четыре капсюля детонатора, запуск которых происходит на магнитных элементах. Источник добавил, что такая сложная конструкция объясняется безопасностью применения.

Накануне в руки военных РФ попала боевая часть ракеты ATACMS с системой наведения и тремя лазерными кольцевыми гироскопами, с помощью которых она удерживается на отстроенной баллистической траектории. Сообщалось, что специалисты планировали изучить, насколько возможно корректирование ее траектории.

Ранее аналогичные ракеты были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Херсонской области – над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой. До этого средства ПВО уничтожили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем. Горожан также призвали сохранять спокойствие, добавив, что городу ничего не угрожает.