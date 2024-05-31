WSJ: Вашингтон не разрешал Киеву атаковать Россию ракетами ATACMS

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Соединенные Штаты не давали разрешения Украине на использование ракет ATACMS для ударов по территории РФ. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Однако журналисты отмечают, что украинцам позволяют применять артиллерию и направлять ракеты малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые РФ использует для наступательных действий на харьковском направлении.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВС РФ отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост. По его словам, украинские военные выпустили порядка 10 ракет ATACMS в сторону объекта с подлетным временем менее двух минут. Благодаря отражению атаки удалось спасти сотни жизней, добавил Белоусов.

30 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь ракет ATACMS над Азовским морем за ночь.

