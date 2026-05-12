12 мая, 16:47

Совбез РФ обвинил Украину в распространении наркотиков в Донбассе

Россия зафиксировала действия Украины по распространению наркотиков среди населения Донбасса. Об этом заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

В частности, органы ФСБ пресекли деятельность 25 участников курируемой организованной наркогруппировки. Они занимались поставкой, фасовкой и распространением наркотиков на территории ДНР, а также пропагандой наркозависимости среди молодежи.

В целом в первом квартале 2026 года правоохранительные органы России изъяли более 6,5 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Большую часть составили синтетические психоактивные субстанции.

При этом число зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотиков в первом квартале года оказалось на 40% меньше, чем в прошлом году.

"А их удельный вес в общей структуре преступности сократился с 12,8 до 9,2%", – добавили в Совбезе.

Ранее суд в Подмосковье приговорил 16 участников преступного сообщества к лишению свободы за производство и незаконный оборот синтетических наркотиков. Фигуранты, которые с марта 2019 по март 2021 года производили и сбывали мефедрон на территории страны, получили от 12 до 23 лет заключения.

