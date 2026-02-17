Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 19:50

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Ансталь назвала места, где чаще всего могут прятать скрытые камеры в отелях

Вас снимают? Как проверить номер отеля на наличие скрытых камер

Россиян снимали на скрытые камеры в отелях Китая, в результате чего в Сеть попали интимные видео с их участием, сообщили СМИ. Как не попасть в подобную ситуацию и возможно ли наказать виновных, разбиралась Москва 24.

Продажа по подписке?

Фото: 123RF.com/lovelypeace

Злоумышленники установили скрытые камеры в отелях Китая, после чего в Сети появились интимные видео с участием россиян. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, записывающие устройства размером всего 1,5 сантиметра маскировали так, чтобы туристы не могли их заметить. При этом контент из номера не только публиковался в виде роликов, но и якобы в ряде случаев транслировался в Сети в режиме реального времени. Уточняется, что доступ к платформам продается по подписке.

Адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что гражданам, которые могли столкнуться с такой ситуацией, нужно подавать жалобу в местную полицию. Необходимо, чтобы каждого признали потерпевшим по делу, так как это даст право требовать компенсацию, пояснил он.

Сотрудники правоохранительных органов проведут расследование, чтобы понять, имеет ли к этому отношение руководство отеля (то есть некий заговор) или это дело рук одного конкретного человека, у которого был доступ в номера. От ответов на эти вопросы станет ясно, с кого требовать компенсацию.
Андрей Конышев
адвокат, юрист по уголовным делам

При этом не исключено, что начальство отеля тоже будет признано потерпевшим, если не знало о действиях сотрудника, обратил внимание эксперт.

"В таком случае виновный должен выплачивать компенсацию отелю, а сама организация – потерпевшему", – добавил Конышев.

Юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский отдельно добавил в разговоре с Москвой 24, что организованные путешественники могут добиваться справедливости не только через полицию, но и туроператора, организовавшего поездку и бронировавшего гостиницу. В целом есть также возможность воздействовать на отели через репутационные риски для таких учреждений, указал специалист.

Как обезопасить себя?

Фото: 123RF.com/chanidap11

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с Москвой 24 назвала способы, как обезопасить себя от подобных ситуаций и попытаться обнаружить скрытые камеры в номере. Один из них – визуальный осмотр с фонариком.

"Нужно полностью изолировать комнату от света – выключить освещение, зашторить окна. Затем с помощью фонарика (можно использовать встроенный в телефон) нужно аккуратно просветить все помещение. Даже самые маленькие камеры с миниатюрными объективами будут давать блик – это поможет их обнаружить", – пояснила она.

Еще один метод – проверка через камеру телефона. Если в темноте посмотреть через нее на вызывающие подозрение предметы, инфракрасная подсветка будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка.

Другой способ – анализ Wi-Fi. Существуют приложения, которые показывают, какие устройства подключены к Сети. Если есть названия типа Cam, Camera или что-то подобное, это повод более детально изучить подозрительные устройства.
Наталия Ансталь
руководитель турфирмы и тревел-блогер

"При подозрениях, что камера находится за зеркалом, нужно приложить палец или карандаш к поверхности. Если между отражением и предметом нет зазора – это одностороннее зеркало, и с обратной стороны за человеком могут наблюдать", – подчеркнула эксперт.

В целом обычно камеры могут встраиваться в бытовые предметы: часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма и любые мелкие отверстия, которые обеспечивают хороший обзор и остаются незаметными, заключила Ансталь.

Читайте также


Зудакова Татьяна

туризмистории

Главное

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика