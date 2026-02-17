Турэксперт Ансталь назвала места, где чаще всего могут прятать скрытые камеры в отелях

Россиян снимали на скрытые камеры в отелях Китая, в результате чего в Сеть попали интимные видео с их участием, сообщили СМИ. Как не попасть в подобную ситуацию и возможно ли наказать виновных, разбиралась Москва 24.

Продажа по подписке?

Злоумышленники установили скрытые камеры в отелях Китая, после чего в Сети появились интимные видео с участием россиян. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, записывающие устройства размером всего 1,5 сантиметра маскировали так, чтобы туристы не могли их заметить. При этом контент из номера не только публиковался в виде роликов, но и якобы в ряде случаев транслировался в Сети в режиме реального времени. Уточняется, что доступ к платформам продается по подписке.

Адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев подчеркнул в беседе с Москвой 24, что гражданам, которые могли столкнуться с такой ситуацией, нужно подавать жалобу в местную полицию. Необходимо, чтобы каждого признали потерпевшим по делу, так как это даст право требовать компенсацию, пояснил он.





Андрей Конышев адвокат, юрист по уголовным делам Сотрудники правоохранительных органов проведут расследование, чтобы понять, имеет ли к этому отношение руководство отеля (то есть некий заговор) или это дело рук одного конкретного человека, у которого был доступ в номера. От ответов на эти вопросы станет ясно, с кого требовать компенсацию.

При этом не исключено, что начальство отеля тоже будет признано потерпевшим, если не знало о действиях сотрудника, обратил внимание эксперт.

"В таком случае виновный должен выплачивать компенсацию отелю, а сама организация – потерпевшему", – добавил Конышев.

Юрист, почетный адвокат РФ Сергей Колосовский отдельно добавил в разговоре с Москвой 24, что организованные путешественники могут добиваться справедливости не только через полицию, но и туроператора, организовавшего поездку и бронировавшего гостиницу. В целом есть также возможность воздействовать на отели через репутационные риски для таких учреждений, указал специалист.

Как обезопасить себя?

Руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с Москвой 24 назвала способы, как обезопасить себя от подобных ситуаций и попытаться обнаружить скрытые камеры в номере. Один из них – визуальный осмотр с фонариком.

"Нужно полностью изолировать комнату от света – выключить освещение, зашторить окна. Затем с помощью фонарика (можно использовать встроенный в телефон) нужно аккуратно просветить все помещение. Даже самые маленькие камеры с миниатюрными объективами будут давать блик – это поможет их обнаружить", – пояснила она.

Еще один метод – проверка через камеру телефона. Если в темноте посмотреть через нее на вызывающие подозрение предметы, инфракрасная подсветка будет отображаться на экране смартфона как светящаяся точка.





Наталия Ансталь руководитель турфирмы и тревел-блогер Другой способ – анализ Wi-Fi. Существуют приложения, которые показывают, какие устройства подключены к Сети. Если есть названия типа Cam, Camera или что-то подобное, это повод более детально изучить подозрительные устройства.

"При подозрениях, что камера находится за зеркалом, нужно приложить палец или карандаш к поверхности. Если между отражением и предметом нет зазора – это одностороннее зеркало, и с обратной стороны за человеком могут наблюдать", – подчеркнула эксперт.

В целом обычно камеры могут встраиваться в бытовые предметы: часы, розетки, USB-зарядки, датчики дыма и любые мелкие отверстия, которые обеспечивают хороший обзор и остаются незаметными, заключила Ансталь.