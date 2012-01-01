В Сети появились вакансии квадробера, скуфа и таролога для футбольного клуба

В Сети появилась вакансия квадробера, который должен мурлыкать для коллег и успокаивать их в острых ситуациях. Каких еще необычных специалистов искали компании за последнее время – в материале Москвы 24.

"Замурлыкать" конфликт

Одна из московских компаний по продаже бижутерии опубликовала объявление о поиске квадробера-кота. В числе его обязанностей – контроль настроения сотрудников и сглаживание конфликтов между ними.





из объявления о поиске сотрудника В случае выявления негативных эмоций – оперативное вмешательство с целью урегулирования конфликтных ситуаций, путем запрыгивания на колени, мурлыканья и предоставления возможности погладить котика за пузико.

Отмечается, что коллеги соискателя – "гламурные кошечки с острыми коготками и пухлыми губками". Поэтому нужно постоянно делать им комплименты и помогать искать грамотных косметологов, стилистов и прочих мастеров.

Идеальный кандидат, по мнению работодателя, "приучен к лотку" и обладает гладкой, гипоаллергенной шерстью, которую не нужно вычесывать. За работу ему предлагали 230 тысяч рублей до вычета налогов. Однако 15 октября вакансия была закрыта, а на следующий день в соцсетях компании раскрыли личность нового сотрудника – им оказался самый что ни на есть настоящий кот Марсель.

Скуф в русскую баню

В свою очередь, в подмосковную баню ищут "Эталонного скуфа". Помимо заготовки веников и массажей, специалисту предстоит общаться с гостями "на скуфском наречии" и делиться с ними "философией" о пользе банных ритуалов. Также необходимо играть с гостями в приставку и всегда им поддаваться.

Среди других требований к кандидату – "крепкий пивной животик", умение "отличить сосну от березы" и знание футбольного жаргона и кричалок. Взамен он получит возможность наслаждаться посещением русской бани, а также бесплатно жить на ее территории в уютном гостевом доме. К тому же компания предлагает "солидное" вознаграждение – от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.

Расклад на победу

Казанскому футбольному клубу "Сокол" в середине октября понадобился таролог. В обязанности магического специалиста входят консультации с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов для каждого спортсмена и участие в подготовке к матчу. За это подходящему кандидату готовы платить от 300 тысяч рублей ежемесячно.

На объявление откликнулись более 600 человек, среди которых – ведьмы в третьем поколении и особые методисты йоги, сообщил "Чемпионату" PR-менеджер "Сокола" Артем Аксинин. По его словам, резюме оказалось так много, что клуб поставил поиск на паузу, чтобы разобраться с теми претендентами, что уже есть.

Промять жабры

Одна из сетей столичных японских ресторанов этим летом искала массажиста для форели. Его задача – снимать стресс, который испытывает рыба во время ловли, с помощью мануальных техник и медитаций.

"Требуется справка от психиатра, что вы спокойный человек без склонностей к насилию к рыбам", – было указано в объявлении компании.

Также у специалиста не должно было быть недостатка витаминов омега-3, A и D, аллергии на рыбу и проблем с гормонами. Кроме того, значение имела и его принадлежность к одному из водных знаков зодиака – Рак, Рыба или Скорпион. Работодатель же предлагал зарплату в размере 110–150 тысяч рублей в месяц.

Также в ресторан ранее требовался огуречный сомелье. При отборе лучших овощей без пятен, кривизны и прочих дефектов от него ждали "органолептическую оценку" – от первичного аромата и до послевкусия. Без "глубокого знания всех видов огурцов" – от крупных английских до деликатесных японских – здесь было никак не обойтись.





из объявления о поиске сотрудника Настоящая работа мечты для любого гурмана и любителя пупырчатых овощей, наполненная ежедневным наслаждением огромным количеством разновидностей любимых огурцов, а также шанс стать настоящим послом огуречного мира, человеком, который знает и понимает все тонкости и секреты этого удивительного овоща.

Ежемесячно за такую работу готовы были платить от 140 тысяч рублей, из которых 20% планировали выдавать премиальными огурцами. Кроме того, для защиты от профдеформации предлагали постоянное психологическое сопровождение. На данный момент вакансия уже недоступна.

Жить припеваючи

Жить в квартире в течение двух-трех недель и получать за это от 350 до 450 тысяч рублей предлагали тестировщику комфорта в воронежской строительной компании. На ежедневной основе он должен был определять, насколько удобны его временное жилье и район.





из объявления о поиске сотрудника Оценивать вид из окна: встречать рассветы на кухне и провожать алые закаты в спальне. Проверять, хорошо ли налажена система водоснабжения: лежать в ванне с пеной и свечами каждый вечер (важно). Оценивать кофейни и места досуга: каждое утро спускаться за кофе и круассаном, прогуливаться по тенистым аллеям в парках отдыха.

Более того, необходимо было тестировать шумоизоляцию: например, включать музыку на полную громкость и активно танцевать, прибивать полки и собирать мебель. В случае визита недовольных соседей проверка считалась проваленной.

К сожалению для желающих устраивать вечеринки и наслаждаться красивыми видами из окна, эта вакансия на сегодняшний день уже недоступна.