29 мая, 12:09

Транспорт

График движения поездов на МЦД-3 изменится 30 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) 30 мая изменится движение поездов из-за строительных работ в районе станции Химки. Интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях будут увеличены, часть поездов проследует станции без остановок, сообщил столичный Дептранс.

На Ленинградском направлении после 19:00 интервалы движения местами увеличатся до 20 минут, после 22:00 – до 40 минут. Поезда в сторону станции Ипподром не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино и Грачевская.

Также большинство поездов не будет останавливаться на станциях Подрезково, Новоподрезково и Молжаниново – интервалы там могут достигать трех часов.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

После 19:00 станцию Левобережная закроют для пассажиров до конца движения поездов. Для поездок пассажирам рекомендуют пользоваться метро и наземным транспортом. От станции Зеленоград-Крюково до станции метро "Ховрино" запустят бесплатные автобусы.

На Казанском направлении интервалы движения частично увеличатся до 15–20 минут. Также сократят время работы диаметральных поездов.

Изменения связаны с надвижкой автопутепровода над путями Октябрьской железной дороги. Работы проводят в рамках строительства инфраструктуры для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что с 29 по 31 мая график движения некоторых пригородных электричек Рижского, Курского и Казанского направлений изменится. Корректировки вызваны проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Тушино, Подмосковная и Люберцы-1, а также ремонтом пути на перегонах Тушино – Подмосковная и Стенькино-1 – Денежниково.

