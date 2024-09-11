Sächsische: обрушение части моста в Эльбу в Дрездене нарушило теплоснабжение

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Один из участков моста, где расположена пешеходная зона и трамвайные пути, рухнул в Эльбу в немецком Дрездене. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на агентство Sächsische, которому поступила информация от городских служб.

Обрушение моста произошло в ночь с 10 на 11 сентября. Пока о причинах данного инцидента не сообщается, однако в результате происшествия две трубы централизованного теплоснабжения были повреждены. В связи с этим в городе фиксируются перебои с теплоснабжением

Как утверждает агентство, из-за повреждения конструкций кипяток, протекающий по трубам, затопил близлежащие улицы.

Ранее в результате обрушения моста через реку Красную во Вьетнаме, вызванного тайфуном "Яги", несколько человек оказались в воде. Точное количество людей, находившихся в автомобилях и двигавшихся на мотоциклах, на данный момент неизвестно.

По данным местных СМИ, не менее 13 человек считаются пропавшими без вести. Несколько человек были спасены местными рыбаками, находившимися на значительном расстоянии от места обрушения моста.

