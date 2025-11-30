Более 400 человек погибли из-за наводнений и оползней в Индонезии

Фото: AP Photo/Nazar Chaniago

Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра. В результате погибли 441 человек, а пропали еще 406, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра данных, информации и связи по стихийным бедствиям (Kapusdatin BNPB) Абдулу Мухари.

Наибольшее число смертей зафиксировано в Северной Суматре – 216 человек. В Ачехе погибли 96 человек, а на Западной Суматре – 129. Всего пострадали 646 человек.

При этом удалось эвакуировать более 2 тысяч человек, а свыше 800 домов были серьезно повреждены.

Ранее россиянам рекомендовали оставаться в безопасных помещениях из-за тропического шторма "Вербена" на Филиппинах. Он наблюдался на юге и в центральной части республики. Гражданам РФ советовали оставаться в безопасных помещениях, заранее пополнить запас питьевой воды, продуктов длительного хранения и необходимых медикаментов.