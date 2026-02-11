Форма поиска по сайту

11 февраля, 08:15

Общество

Минтруд РФ утвердил новые полномочия для врачей скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство труда и соцзащиты РФ одобрило новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

Теперь бригада медиков сможет оказывать помощь вне медучреждений во время чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, новый профстандарт конкретизирует 7 трудовых действий для функций медиков. Среди них – сортировка пострадавших, координация действий медицинских подразделений как первичной бригады, взаимодействие с экстренными службами и управление процессом эвакуации.

Ранее правительство утвердило время ожидания скорой помощи в России. В частности, бригада медиков должна приезжать к пациенту в течение 20 минут с момента, когда поступил вызов. За это время врачи должны добраться до места назначения при оказании экстренной медицинской помощи.

При этом в территориальных программах госгарантий кабмин допустил обоснованную корректировку времени, призвав учитывать транспортную доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности регионов.

Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России

