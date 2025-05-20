Эксперт Лейбман назвала главные способы сэкономить на свадьбе в 2025 году

Лето – самая популярная и дорогая пора для заключения браков: в этот период парам придется сильно постараться, чтобы сэкономить на торжестве. Москва 24 выяснила у экспертов, каковы главные свадебные тренды в 2025 году, а также как не потратить на мероприятие годовой семейный бюджет.

Акцент на комфорте

В 2025 году невесты в своих образах отходят от классических сочетаний с пышной юбкой, длинной фатой и шлейфом в пользу стильных и комфортных, рассказала Москве 24 дизайнер аксессуаров, стилист Анна Скороходова. Особенно в моде – составные наряды с объемными жакетами, накидками с перьями, кейпами со шлейфом и высокими перчатками.

"Более смелые и юные невесты выбирают наряды в длине мини, которые для уравновешивания образа можно комбинировать с кружевным полупрозрачным платьем в пол. Это самый яркий тренд, который набирает обороты с прошлого года", – рассказала Скороходова.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Также актуальны платья с обильным декором в виде страз и перьев – элегантно и роскошно. Более нежно и изысканно – струящийся наряд из шелка или атласа с драпировками: такое платье поможет скорректировать фигуру. Ну и вечная классика – платье А-силуэта, с корсетом и умеренно пышной юбкой в длине миди для актуальности.

Обувь невесты также предпочитают выбирать удобную. Вместо высоких шпилек чаще покупают лодочки со стразами на невысоком каблуке или слингбэки (острая закрытая носовая часть и открытая пятка на ремешке) в тон платья, рассказала стилист. Что касается причесок, лидеры по популярности – высокие пучки без начеса, но слегка растрепанные, указала Скороходова. Она также поделилась несколькими способами сэкономить на женском свадебном образе.

"В целом лучше искать платье, обувь и аксессуары заранее, не в сезон. К примеру, зимой собрать комплект будет значительно дешевле. Плюс минимализм всегда будет экономнее. Платье в таком стиле можно смело искать не в салонах, а на маркетплейсах. Главное – убрать из запроса слово "свадебный": такая надстройка делает простой белый наряд дороже", – объяснила стилист.

Что касается женихов, для них всегда актуальны костюмы или сочетания классических брюк с пиджаками. По словам Скороходовой, более актуальным образ можно сделать за счет аксессуаров, например стильных кожаных туфель, подтяжек, бутоньерки в цвет платья невесты или, наоборот, ярко выделяющейся, а также фактурных галстука или бабочки.





Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Парные (по цвету) луки жениха и невесты сейчас не в тренде. При этом мужской костюм должен соответствовать платью по стилю. Например, если невеста выбирает строгий образ с четкими линиями, мужчина для своего может выбрать более драматичные цвета и ткани – бордовый, темно-синий велюр или бархат. И наоборот, более легкий образ у женщины – менее насыщенные оттенки у мужчины.

По мнению Скороходовой, стоимость мужского образа начинается в среднем от 30 тысяч рублей, где пиджак будет стоить минимум 7, брюки – 6, рубашка или футболка-поло – 4, обувь – около 10, и декоративные элементы – от 6. Комплект с цельным костюмом обойдется значительно дороже.

Что касается женского наряда, минимальная стоимость платья, по словам стилиста, составляет 20–25 тысяч рублей. Еще 20 тысяч нужно будет заплатить за туфли, украшения и букет, а 8 – за прическу и макияж (без учета репетиции).

Тренд на осознанность

Главная особенность современных торжеств – снижение количества приглашенных гостей, рассказала в беседе с Москвой 24 свадебный организатор Евгения Лейбман. Сегодня, по ее словам, молодожены стараются организовывать камерные мероприятия, на которых собирают только самых близких.

"При этом стоимость таких свадеб не снижается. Сэкономленные деньги тратятся на фотографа, видеографа, наряды – то есть на то, что останется с молодоженами после торжества в виде памяти", – объяснила эксперт.





Евгения Лейбман свадебный организатор Еще один яркий тренд – на осознанность. К примеру, вместо цветов, которые завтра завянут, молодожены просят гостей подарить что-нибудь полезное. У меня был кейс, когда пара предложила близким принести наборы конструкторов. Собралось около 60 коробок, которые они потом передали в детский дом.

Что касается площадок, в моде природные, уединенные места (где не проходит сразу несколько торжеств), в то же время комфортные с точки зрения транспортной доступности. При этом сам банкетный зал, как правило, должен быть светлым и просторным с верандой на фоне красивого вида, где удобно провести выездную регистрацию, рассказала Лейбман.

"В декоре сегодня отказываются от искусственных цветов в пользу живых. Причем оформление может быть не только растениями. Очень трендовый сейчас – фуддекор, когда столы гостей, к примеру, украшают различными сочетаниями фруктов или даже красиво нарезанным багетом", – объяснила организатор.

Еще один антитренд – всевозможные конкурсы, направленные на сбор денег с гостей. Также Лейбман рекомендовала молодоженам отказаться от лимузина, который в 2025 году скорее навредит стилю, чем удивит приглашенных. Это также позволит сэкономить средства.





Евгения Лейбман свадебный организатор Еще один лайфхак сберечь финансы – отказаться от фейерверков.

Однако главным способом спасти кошелек организатор назвала проведение свадьбы в будни и не в сезон. Идеальными, по ее словам, будут октябрь и ноябрь в дни с понедельника по четверг. При таком выборе даты можно сэкономить до 30% от бюджета, который, к примеру, пришлось бы потратить летом, указала Лейбман.

При этом свадьба в сезон на 30–50 гостей в среднем обойдется молодоженам от 1 миллиона рублей, заявила организатор. В эту сумму, по ее словам, войдут банкет, торт, аренда зала и его декор, оплата ведущего, фотографа, видеографа, диджея, а также прокат необходимой техники.