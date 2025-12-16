16 декабря, 09:24Происшествия
Дело возбуждено после попытки дать взятку сотруднику ДПС на юго-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику ДПС на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.
Инцидент произошел 14 декабря около служебной машины ДПС. По данным ведомства, иностранный гражданин пытался дать инспектору взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот не составлял на него протокол об административном правонарушении.
Однако сотрудник правоохранительных органов пресек действия мужчины. В результате злоумышленник был задержан, ему уже предъявлено обвинение. С иностранным гражданином проведены следственные мероприятия. Свою вину он признал.
Следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.
Ранее в Москве был задержан мужчина, который пытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 1 миллиона рублей. По версии следствия, водитель не хотел, чтобы в отношении него составляли протокол об административном правонарушении.
Помимо этого, злоумышленник пытался убедить правоохранителя не документировать факт хранения им наркотических средств. Однако инспектор пресек действия водителя. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу.
Жителя Приморского края задержали при попытке дать взятку инспектору ГАИ