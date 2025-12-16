В МИД заявили об отсутствии прогресса в вопросе нормализации работы консульств РФ и США

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Статс-секретарь – замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил ТАСС об отсутствии прогресса по вопросу восстановления работы российских и американских консульств.

В конце 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы потребовала закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. В качестве ответа Москва была вынуждена принять зеркальные меры в отношении американских генконсульств в России.

Делегации Москвы и Вашингтона провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, в рамках которых договорились обеспечить скорейшее назначение послов. В конце месяца представители сторон встретились в Стамбуле, где обсудили шаги по восстановлению работы российских и американских дипмиссий.

В апреле делегации вновь встретились в Стамбуле, где обсудили вопросы нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

Во время переговоров делегации заявили о необходимости устранения "раздражителей", которые появились при администрации экс-президента США Джо Байдена. Подчеркивалось, что это позволит укрепить доверие между странами и восстановить межгосударственные связи.

При этом в июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, о чем сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон, несмотря на ряд подвижек, еще не готов всерьез решить проблемы, созданные вокруг работы дипломатических представительств.

