Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:35

Политика

В МИД заявили об отсутствии прогресса в вопросе нормализации работы консульств РФ и США

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Статс-секретарь – замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил ТАСС об отсутствии прогресса по вопросу восстановления работы российских и американских консульств.

В конце 2016 года администрация бывшего президента США Барака Обамы потребовала закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. В качестве ответа Москва была вынуждена принять зеркальные меры в отношении американских генконсульств в России.

Делегации Москвы и Вашингтона провели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, в рамках которых договорились обеспечить скорейшее назначение послов. В конце месяца представители сторон встретились в Стамбуле, где обсудили шаги по восстановлению работы российских и американских дипмиссий.

В апреле делегации вновь встретились в Стамбуле, где обсудили вопросы нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента.

Во время переговоров делегации заявили о необходимости устранения "раздражителей", которые появились при администрации экс-президента США Джо Байдена. Подчеркивалось, что это позволит укрепить доверие между странами и восстановить межгосударственные связи.

При этом в июне США отменили консультации с Россией по нормализации работы посольств, о чем сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон, несмотря на ряд подвижек, еще не готов всерьез решить проблемы, созданные вокруг работы дипломатических представительств.

Читайте также


политика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика