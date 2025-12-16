NBC6: в США сотрудница магазина нашла мертвую женщину в холодильнике

Фото: depositphotos/dechevm

В американском городе Майами умерла 32-летняя Элен Массиэлл Гарай Санчес, которая спряталась в холодильнике магазина Dollar Tree на ночь. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NBC6.

Женщина проникла в магазин перед его закрытием. Она спряталась в морозильной камере. Спустя время тело Санчес было найдено сотрудницей торговой точки, которая сообщила о произошедшем в полицию.

В настоящее время следователи допрашивают родных погибшей, чтобы понять, могла ли та страдать от психических расстройств.

Ранее тело 18-летнего подростка Джошуа Маддукса, пропавшего в американском штате Колорадо, было найдено в заброшенном доме спустя 7 лет. По данным СМИ, житель Вудленд-Парка вышел на прогулку в мае 2008 года, но так и не вернулся домой.

В 2015-м строители, сносившие старую хижину, почувствовали неприятный запах, а затем нашли в камине аккуратно сложенную одежду и мумифицированные останки подростка. Маддукса опознали по отсутствующему кончику указательного пальца правой руки и стоматологическим записям.

По мнению правоохранителей, молодой человек залез в дымоход сверху, лицом вперед, но застрял там. Полиция признала смерть мальчика несчастным случаем, а причиной его гибели было названо переохлаждение и воздействие окружающей среды.

